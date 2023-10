Neymar, il tifoso che gli ha lanciato i popcorn: “Non l’ho fatto con cattiveria”

POPCORN: Queste le sue parole riportato dal sito del giornalista Leo Dias. "Alla fine della partita mi sono avvicinato il più e possibile al campo e ho provato ad attirare l'attenzione di Neymar. L'ho chiamato e ho urlato, ma nulla. Non si è accorto. Così ho lanciato i popcorn che stavo mangiando per fare in modo che si girasse verso la tribuna. Anche se può non sembrare così, vi assicuro che non è un gesto fatto con cattiveria nei suoi confronti. Non lo farei mai, sono un suo grande fan". Criticato per il presunto party segreto organizzato con Vinicius e Richarlison, i maggiori media avevano collegato il lancio dei popcorn come una forma di protesta nei confronti del calciatore. Invece no, i tifosi cercavano solo attenzioni.