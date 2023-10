Brasile, Romario scatena la polemica: “Ancelotti? Non lo vogliamo…”

Carlo Ancelotti nuovo Commissario tecnico del Brasile? Romario non è d'accordo, rinnega l'italiano per un altro allenatore

ANCELOTTI: L'ex calciatore è intervenuto ad un'intervista concessa a Panorama Esportivo. Qui ha rispedito al mittente la volontà di vedere Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile nel 2024, preferendo l'attuale C.t. Diniz. Queste le sue parole: "Che Ancelotti vada a farsi fo***re. Voglio vedere Diniz fino alla fine, non ho dubbi e ho tanta fiducia in lui. Voglio anche congratularmi con Ednaldo Rodrigues, il presidente della CBF, perché ha scelto davvero molto bene con Diniz. A mio parere è il miglior allenatore che abbiamo in Brasile, è la persona giusta per questa Nazionale". Fiducia totale all'attuale Commissario tecnico Fernando Diniz, che sta raccogliendo consensi importanti anche all'interno dello spogliatoio. Poche settimane fa infatti anche Neymar lo aveva elogiato. Che possa veramente "rubare" il posto ad Ancelotti?