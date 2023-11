Brasile sconfitto, solo la Spagna resta imbattuta nelle qualificazioni ai Mondiali

Sconfitta storica quella collezionata dal Brasile questo mercoledì, che costa anche il primato in una speciale classifica. La gara è andata in scena nel corso delle ore notturne e, tralasciando gli scontri ed il caos, ha visto l'Argentina trionfare per 1-0. In questo modo la Seleçao ha collezionato la sua prima sconfitta in casa nella storia delle qualificazioni ai campionati Mondiali. Non era mai accaduto. Sin dal 1954 la Nazionale verdeoro era imbattuta con la bellezza di 64 risultati utili. Per questo motivo, oltre gli altri di natura controversa, la sconfitta ha fatto il giro del mondo. Ora, l'unica Nazionale a detenere questo record è la Spagna che tra le mura di casa è letteralmente imbattibile. Dal 1934 ad oggi, le Furie rosse hanno ottenuto un totale di 52 vittorie e dieci pareggi, con 182 gol fatti e solo 28 subiti. Fino a qualche anno fa vi era anche l'Italia, poi sconfitta dalla Macedonia del Nord nel match di qualificazione a Qatar 2022.