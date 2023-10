Brasile, si scatena la polemica nei confronti di Neymar, Vinicius e…

Continuano a crescere le polemiche riguardo il deludente pareggio del Brasile contro il Venezuela. Ad esser preso di mira, come spesso delle volte è successo in passato e accade tutt'oggi, è il fuoriclasse dell'Al Hilal Neymar. Quest'ultimo è stato prima colpito da un pacco di pop corn lanciato dagli spalti, poi dalla stampa brasiliana, che ha accusato lui e i compagni Vinicius e Richarlison per il suo stile di vita. A quanto pare, infatti, il giorno prima della sfida i tre calciatori avrebbero organizzato una festa di grandi dimensioni in una lussuosa proprietà di Cuiabá. A rivelarlo è il famoso account insider Garoto do Blog, che entrato in contatto con uno dei presenti al party, ha reso noti alcuni dettagli: divieto all'uso dei telefonini e una compagna "assegnata" ad ognuno dei tre calciatori.