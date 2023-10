Cancelo avverte: “Abbiamo qualità, il Portogallo può vincere l’Europeo”

Il terzino è convinto di poter andare fino in fondo: "Giochiamo tutti in squadre importanti, è normale che partiamo da favoriti per la vittoria finale"

Si qualifica come una delle Nazionali favorite alla vittoria finale il Portogallo, che gode non solo della presenza di Cristiano Ronaldo ma di un ottimo reparto giovani affidabili. Tra questi sicuramente figura anche il nome di Joao Cancelo, ora in grande smaglio al Barcellona e anche una delle ancore della nuova nazionale lusitana. Intervenuto in zona mista dopo la travolgente vittoria contro la Bosnia, il terzino ha parlato dell'Europeo aprendo a grandi prospettive ed ambizioni.