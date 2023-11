Milan, Giroud espulso a Lecce: ecco quante giornate rischia

Piove sul bagnato in casa Milan. Il pareggio subito in rimonta in casa del Lecce ha portato i rossoneri alla sosta a meno sei dalla Juve ed un potenziale meno otto dall'Inter. La squadra di Pioli è reduce da due punti nelle ultime quattro gare di campionato e ha perso Leao e Calabria per infortunio. Ora, per qualche partita, il Milan dovrà rinunciare anche a Olivier Giroud. L'attaccante francese, infatti, è stato espulso nel finale di gara dopo accese proteste contro l'arbitro Abisso.