Germania, Ter Stegen avvisa: “Neuer? No, sono io il numero uno”

Un dualismo che è durato anni e che oggi giunge ad un nuovo episodio quello tra Marc Ter Stegene Manuel Neuer. I due super portieri, rispettivamente di Barcellona e Bayern Monaco, si sono a lungo dati battaglia per la titolarità della Nazionale tedesca ma a spuntarla, la gran parte delle volte, è stato il bavarese. Ora però è infortunato e il suo rientro è ancora un'incognita. così l'estremo difensore del Barcellona ha fiutato l'occasione e tentato l'attacco: "Sono io il numero uno in questo momento - ha esordito in conferenza stampa -.Ho aspettato a lungo che arrivasse e penso di poterne approfittare. Farò del mio meglio per mantenere questo status". In ogni caso per le prossime sfide amichevoli che vedranno la Germania impegnata contro Francia e Stati Uniti - tra le altre - dovrebbe essere proprio Ter Stegen a difendere la porta