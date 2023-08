In Inghilterra sognano Guardiola in Nazionale come dopo Southgate

Girano voci riguardo un possibile addio di Pep Guardiolaal Manchester City. Così in Inghilterra cominciano a fantasticare riguardo il suo futuro, prendendo in considerazione tutte le possibilità del caso. Una di queste può essere l'incarico di Commissario tecnico della Nazionale inglese che quasi certamente sarà lasciato da Gareth Southgate dopo EURO 2024. Secondo quanto riportato da BarCanaletes, Pep sarebbe perfetto per la panchina inglese per due essenziali motivi: perché conosce gran parte dei migliori calciatori d'oltremanica ed è ben visto dall'intero campionato. Poi non avrebbe possibilità di tornare in Spagna a causa dei suoi ideali politici per la Catalogna, allo stesso modo sfuma la panchina del Brasile che pare abbia già un accordo con Ancelotti. La possibilità è valida ma non va oltre ciò. Al momento non c'è nemmeno un negoziato.