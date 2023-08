Manchester City, Guardiola operato d’urgenza

Inizio di stagione tormentato per i campioni d'Europa: dopo il grave infortunio di De Bruyne finisce ko anche l'allenatore, sottopostosi ad un intervento alla schiena. Squadra affidata al vice Lillo fino a metà settembre

Tutto si può dire meno che per il Manchester City l'inizio della nuova stagione sia stato privo di colpi di scena. Prima l'addio di Gundogan direzione Barcellona, poi il successo più sofferto del previsto sul Siviglia nella finale di Supercoppa Europea, quindi il grave infortunio subito da Kevin De Bruyne , costretto a una lunga assenza dai campi.

La partenza in Premier League è stata buona, ma ora ecco arrivare un altro contrattempo. Pep Guardiola è infatti dovuto volare a Barcellona per sottoporsi ad un non meglio precisato intervento chirurgico d'urgenza.