Inghilterra, Kane supera Bobby Charlton: nessuno come lui a Wembley

La prodigiosa vittoria dell'Inghilterra contro l'Italia martedì non è utile solo alle qualificazioni ai prossimi campionati europei, ma anche per i numeri. Ed uno che di statistiche e record ne sta facendo l'abitudine è Harry Kane, il quale proprio contro gli azzurri è effettivamente entrato nella storia della Nazionale dei tre leoni. Perché l'ora centravanti del Bayern Monaco ha superato la difesa degli italiani per ben due volte, prima di rigore poi con una prodigiosa galoppata, gonfiando la rete ed ergendosi come il miglior marcatore inglese all'interno del tempio del calcio. E con questo ci riferiamo alla struttura per eccellenza dell'Inghilterra, Wembley. Con le due di martedì Harry ha quindi raggiunto quota 24 gol, superando il precedente record di Bobby Charlton di 23. Al termine della gara ha dichiarato: "Adoro giocare in questo stadio e adoro esibirmi davanti ai nostri tifosi, indossare questa maglia e, naturalmente, segnare. Il record? Mi piace batterli, ma ora penso già al prossimo e vediamo dove riuscirò ad arrivare".