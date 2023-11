Inghilterra, Southgate rinuncia a Bellingham. A casa per via dell’infortunio

Niente da fare per Jude Bellingham. La star del Real Madrid era stato convocato per i prossimi impegni in Nazionale nonostante l'infortunio che lo ha tenuto ai box nell'ultima settimana. Un lieve problema alla spalla che però gli costerà caro. Come reso noto nelle ultime ore dai canali ufficiali dell'Inghilterra, alla fine il C.t. Gareth Southgate ha dovuto rinunciare all'inglese. L'infortunio non permetterebbe a Jude di scendere in campo per le gare contro Malta (17 novembre) e Macedonia del Nord (20 novembre) valide per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei. Dunque ha deciso di lasciarlo riposare a Madrid nella speranza che recuperi al più presto. Insieme a lui anche Levi Colwill non prenderà parte alle due sfide e farà ritorno al Chelsea per riprendersi - anche lui - da un problema alla spalla.