Italia, Balotelli chiama Spalletti: “Non mollerò mai per la Nazionale…”

"A livello di qualità non c’è uno come me, io non mollerò mai per la Nazionale" è con queste parole che Mario Balotelli si è nuovamente candidato alla Nazionale italiana. L'attaccante dell'Adana Demirspor non ha mai dimenticato l'amore per i colori azzurri e continua a mandare segnali a Luciano Spalletti. Lui vuole esserci ed è convinto di poter fare la differenza lì davanti.

NAZIONALE: "Dopo la Macedonia dissi che non sarei tornato, ma era solo un momento di tristezza - ha continuato Super Mario ai microfoni di Tv Play -. Poi però, ragionandoci bene, so che in realtà non chiuderei mai la porta alla Nazionale. Come potrei farlo? Non chiedo di essere sempre titolare, mi andrebbe bene anche solo ricevere la chiamata. Però di una cosa ne sono certo... Nessuno ha le mie stesse qualità e nessuno lì può fare la differenza come la faccio io, anche entrando dalla panchina". Insomma, Mario Balotelli è estremamente deluso dalla scarsa considerazione nei suoi confronti ma è pronto a tutto pur di tornare a difendere i colori dell'Italia. Come ha detto lo stesso attaccante, la porta è sempre aperta.