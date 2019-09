Italia, Bonucci si giustifica: “Espulsione Karapetyan? Mi dispiace, ma sono cose di campo…”

Sorride l’Italia dopo la vittoria contro la Finlandia. Immobile e Jorginho regalano il successo che potrebbe essere già decisivo per la qualificazione ad Euro 2020. Al termine della gara, intervenuto ai microfoni di Rai Sport e in zona mista, il centrale difensivo Leonardo Bonucci ha commentato la gara tornando anche sull’episodio controverso della sfida contro l’Armenia e il cartellino rosso ricevuto dal rivale Karapetyan in seguito ad un contatto proprio con lui.

L’attaccante armeno si era lamentato per la simulazione di Bonucci. L’italiano si è difeso spiegando: “Sono cose di campo che succedono. Sabato (nella gara contro il Napoli, ndr) ho preso una gomitata e dovuto mettere due punti sopra l’arcata sopraccigliare. Durante la partita sono cose che possono succedere, dispiace che sia stato mandato fuori ma non era mia intenzione. Non mi ero neanche accorto che l’arbitro avesse dato il secondo giallo e neppure ci pensavo che Karapetyan fosse già ammonito. Il mio è stato soltanto un gesto per proteggermi dall’infortunio che avevo avuto all’occhio nei giorni prima. Non ho bisogno di rispondere a niente, ognuno è libero di dire ciò che vuole, ho sempre accettato tutto e poi fatto parlare il campo”, ha concluso Bonucci.