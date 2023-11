Italia, cambiano i convocati. Tre giocatori rimandati a casa per infortunio

Come reso noto dalla Figc tramite canali ufficiali, sono ufficialmente cambiate le convocazioni di C.t. Spalletti per le gare di qualificazione a Euro 2024. Sono tre i calciatori in precedenza inseriti tra i 26 chiamati a vestire azzurro, successivamente però infortunatosi ed impossibilitati a rispondere. Si tratta di Alex Meret (Napoli), Toloi (Atalanta) e Calabria (Milan). Questi non faranno parte della spedizione dell'Italia per affrontare le gare contro Macedonia del Nord (venerdì 17) e Ucraina (lunedì 20), decisive per strappare il pass Europei. Al momento non è prevista alcuna altra convocazione in sostituzione, ma novità giungeranno presto a riguardo.