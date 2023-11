Italia, Gravina ammette: “Qualificazione a Euro 2024? C’è preoccupazione”

Due gare e zero possibilità di errore per l'Italia. Sono questi i requisiti per strappare il pass qualificazione ai prossimi campionati Europei del 2024, con Ucraina grande rivale e a tre punti di distanza. A fare da portavoce per quel sentimento di preoccupazione che si respira all'interno della Nazionale è il presidente della Figc Gabriele Gravina. Intervenuto a margine del consiglio federale tenutosi a Roma, ha dichiarato: "Non parlerei tanto di timore, non è un sentimento che bisogna coltivare in questo momento. Al massimo vi dico preoccupazione. Io vivo una forte emozione, come tutti coloro che vogliono centrare un risultato importante che ho messo come prioritario nella scala dei sentimenti dei tifosi italiani che devo assecondare. Beh, se potessi scendere in campo io darei tutto per contribuire e garantire il risultato". Gli azzurri si giocheranno la qualificazione contro Macedonia del Nord (17 novembre) e Ucraina (2o novembre).