Italia, Spalletti perde anche Bastoni per infortunio

Non buone notizie giungono da Coverciano. Luciano Spalletti e l'Italia perdono un altro componente particolarmente importante in vista delle prossime gare contro Macedonia del Nord e Ucraina. Si tratta del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni il quale ha riscontrato un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Non un infortunio grave ma un piccolo problema fisico che potrebbe risolversi nei prossimi giorni. Per questo motivo, secondo quanto riportato da SkySport, il calciatore non sarà immediatamente rispedito a casa ma rimarrà in Nazionale e le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno. La speranza è di poterne usufruire almeno in parte per le ultime due gare di qualificazione ai prossimi campionati Europei.