Leao ha un sogno: “Mi piacerebbe diventare capitano del Portogallo”

Intervenuto in conferenza stampa, Rafael Leao ha parlato in vista dei prossimi impegni con il Portogallo. L'attaccante affronterà Slovacchia e Bosnia, ma tra le sue parole ha anche avuto modo di parlare del futuro. Di ambizioni a livello individuale ma anche di squadra, restando sempre in tema Nazionale e lasciando il Milan da una parte.

FASCIA: "Diventare capitano del Portogallo sarebbe un sogno per me, ma anche per la mia carriera e la mia famiglia. Come chiunque altro credo, rappresentare la Nazionale è motivo di orgoglio e spero che un giorno possa capitare". Poi parlando dei prossimi campionati Europei, l'attaccante spera di entrare nel giro della Nazionale a livello definitivo e ritagliarsi uno spazio nell'undici titolare: "Non voglio pensarci ora, prima c'è la partita di venerdì. Dopo la gara, se vinciamo, magari ci potremo cominciare a pensare...Titolarità? Sono molto felice qui, mi basta la fiducia del mio allenatore che alla fine è quello che decide. Io do sempre il massimo e mi faccio trovare a disposizione".