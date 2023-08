Mancini, l’Arabia Saudita lo tenta con un’offerta da 60 milioni a stagione

Le dimissioni di Roberto Mancini da Commissario tecnico dell'Italia hanno sorpreso tutti. Assodata la decisione dell'allenatore, che ha poi motivato tramite profili social, si cerca già di capire quale possa essere la sua prossima destinazione. Mancini è entrato in contatto con i vertici dell'Arabia Saudita i quali lo vogliono come C.t. della Nazionale in vista dei Giochi asiatici e del Mondiale 2026. Per convincerlo un ingaggio record, ben 60 milioni di euro a stagione. Basteranno?