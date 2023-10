Neymar attacca il presidente del Brasile: “Non gioco mercoledì, figlio di…”

Neymar ha avuto un'accesa discussione con il presidente del Brasile. Insulti e minacce di non scendere in campo contro l'Uruguay da parte dell'attaccante

L'ACCADUTO: A spiegare meglio la situazione è il giornalista José Carlos Araújo, di Super Rádio Tupi. Secondo la fonte, Neymar ha avuto uno scontro particolarmente importante ed animato con Ednaldo Rodrigues, la cui ragione principale sarebbe proprio la scelta di giocare all'Arena Pantanal, stadio in cui il Brasile ha pareggiato contro il Venezuela lo scorso venerdì. Da lì in poi la situazione è degenerata tra i due, con il calciatore che ha minacciato di non seguire il resto della squadra per la sfida di mercoledì contro l'Uruguay. Tutto in toni alti e poco rispettosi ovviamente, a cui O Ney avrebbe pure aggiunto: "Figlio di...". Nelle prossime ore scopriremo quali saranno le misure adottate dal Brasile in merito a questa situazione, con il comportamento di Neymar che pare sia stato veramente inaccettabile.