Neymar diventa papà per la seconda volta, è nata la piccola Mavie

È venuta al mondo lo scorso sabato 7 ottobre la piccola Mavie , figlia di Neymar e Bruna Biancardi. A renderlo noto e pubblico sono stati gli stessi genitori tramite profili social, dove hanno espresso tutta la loro emozione in un'immagine che li ritrae tutti e tre insieme. Quasi come una vera famiglia, quella che pare essersi ricongiunta con la recente nascita. Perché tanti sono stati i problemi della coppia negli ultimi mesi, soprattutto relativi al comportamento del calciatore , ancora troppo playboy.

ILMESSAGGIO: Ma i tradimenti e tutto il resto sembrano esser ormai appartenere al passato. Neymar si è scusato sia privatamente che pubblicamente con la compagna Bruna Biancardi e ha accolto la piccola Mavie nella sua vita. Questo il messaggio del calciatore:"La nostra Mavie è arrivata per completare le nostre vite. Ti do la benvenuta, figlia mia! Sei già molto amata dai cui genitori... grazie per averci scelto". Ricordiamo che Mavie è la secondogenita di Neymar, che già nel 2011 aveva avuto un figlio con la sua fidanzata dell'epoca, Carolina Dantas. Il ragazzino, oggi 12enne, è comunque parte della sua vita ed è stato lui stesso a premere il bottone del "gender reveal" organizzato per la sorellina.