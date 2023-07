Onana, la rivelazione: “Il portiere ha un problema personale con Eto’o”

Eto'o, oggi Presidente della Federazione calcistica del Camerun, ha escluso il portiere per problemi non professionali. La testimonianza shock

Andre Onana rimane al centro dell'attenzione anche quando non si tratta di calciomercato. Come sappiamo, il portiere sta sbrigando il trasferimento dall'Inter al Manchester United in queste settimane e l'ufficialità potrebbe arrivare presto. Ma ciò che fa discutere oggi riguarda i passati Mondiali in Qatar, dal quale l'estremo difensore è stato escluso causa presunta lite con il commissario tecnico Rigobert Song. Ma importanti novità emergono in questi giorni. Secondo Henry Njalla Quan, il vero motivo dell'esclusione del portiere sarebbe da ricondurre a "qualche problema" con il presidente della Federazione Samuel Eto'o .

Lo ha confessato lo stesso ex membro della Federazione Camerunese in conferenza stampa: "Eto'o ha un problema non di carattere professionale con Onana. Con Song non c'è stata alcuna lite". Henry Njalla Quan non ha usato mezzi termini per descrivere il comportamento dell'ex attaccante, che lo stesso definisce meschino e vergognoso: "Gli ho chiesto cosa ne sarebbe stato di lui e mi ha risposto che la sua carriera sarebbe finita. Voleva sbarazzarsi di lui a tutti i costi e ha pure mandato un messaggio all'Inter!".