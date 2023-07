Inter, addio a Handanovic e Cordaz poi toccherà a Onana

Ufficiale l'addio di Samir Handanovic e Cordaz, il club gli dedica un messaggio. Presto stessa sorte per Onana, vicino al Manchester United

Ora è ufficiale, l' Inter vuole rivoluzionare la porta. E partono alla grande i nerazzurri, con l'addio di Samir Handanovic che è stato reso ufficiale proprio nella giornata odierna. Un pilastro da undici anni a questa parte, che il club saluta con il sentimento scritto a parole. Questo il messaggio pubblicato sul sito web ufficiale: "Un riferimento assoluto, un leader dello spogliatoio. Una carriera straordinaria in nerazzurro, in cui può vantare lo Scudetto, 2 coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Ad Handanovic vanno i saluti, i ringraziamenti e l'affetto sincero di tutti i tifosi e di tutta la famiglia nerazzurra. Grazie, Samir!".

A ruota libera segue lo sloveno anche il terzo portiere dei nerazzurri, Alex Cordaz. Anche il contratto del 40enne è andato in scadenza lo scorso 30 giugno e, con qualche giorno di ritardo, è stato annunciato che non rinnoverà. Secondo diverse fonti raggiungerà l'ex collega Brozovic in Arabia Saudita. L'Inter gli ha dedicato un post sui propri profili social, dove ricorda i suoi primi passi nelle giovanili nel lontano 1999, la prima squadra nel 2003 e nel 2021 - due anni fa - il ritorno a Milano. Stessa sorte capiterà quasi sicuramente anche a quello che è il titolare della porta nerazzurra, Andre Onana. Il camerunese è da tempo sotto osservazione del Manchester United e una volta raggiunto l'accordo potrebbe arrivare l'ufficialità.