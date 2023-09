Parla Mancini jr: “Sampdoria seconda pelle. Papà e l’Italia? Ecco la verità”

Non poteva mancare una riflessione sul clamoroso e improvviso addio del padre alla panchina dell'Italia, poi approdato alla guida dell'Arabia Saudita: "Non è stato il primo e non sarà l'ultimo a dimettersi - argomenta Andrea Mancini - Non è stato un fulmine a ciel sereno, la fine del rapporto tra lui e la Nazionale era arrivata da un po', ma mio padre era molto legato alla nazionale e se non fossero successe certe cose sarebbe rimasto. L'offerta araba è arrivata dopo e sfiderei 100 persone a dire no con un contratto del genere. Lo farebbero in pochi, molto pochi. In passato ha rifiutato offerte importanti per amore della Nazionale, ma è uno che se non sente fiducia va via".