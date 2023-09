Seconda sconfitta per Mancini, l’Arabia scivola con la Corea del Sud

Nuova sconfitta per l'Arabia Saudita. Ora Mancini punta a rifarsi per le qualificazioni al Mondiale

Non ingrana l'ArabiaSaudita di Roberto Mancini, che ha collezionato la sua seconda sconfitta consecutiva. Dopo la disfatta all'esordio contro la Costa Rica - partita persa per ben 3-1 - i sauditi hanno affrontato la Corea del Sud. Una partita decisamente più equilibrata rispetto alla precedente che però non ha visto sorridere l'ex C.t. dell'Italia, uscito sconfitto per 1-0. Autore del gol è stato Cho Gue-Sung, centravanti del club danese Midtjylland. L'amichevole è stata disputata al St James's Park di Newcastle ed è una nuova conferma per Mancini: c'è ancora tanto da lavorare. Prossimo appuntamento a ottobre contro il Mali, poi spazio alle sfide di qualificazione ai Mondiali.