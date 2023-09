Polonia, è polemica con Lewandowski per… il conto di una cena

Il giornale lo accusa di non aver pagato la cena lo scorso dicembre, l'entourage e la Federazione vengono in soccorso e smentiscono tutto

Ha dell'incredibile quanto accaduto nelle scorse ore, dove si è scatenata una pioggia di accuse tra Federazione Polacca (PZPN) e il suo miglior giocatore Robert Lewandowski. Oggetto della polemica è il conto di una cena risalente allo scorso dicembre, quando la Nazionale si trovava in Qatar per affrontare il Mondiale. In quell'occasione l'attaccante del Barcellona avrebbe invitato squadra e staff tecnico a cena al Nusr-et, ristorante del famoso Salt Bae, per poi addebitare il conto alla Federazione. Almeno questo è quanto afferma il giornalista del Przegląd Sportowy, immediatamente smentito dall'entourage del calciatore. "Il fatto è che Robert ha pagato la cena in privato e non ha mai aspettato o ricevuto alcun rimborso dall'Associazione calcistica polacca. Insinuare che Robert ha emesso una fattura alla Federcalcio polacca è una bugia".