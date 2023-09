Portogallo, Gonçalo Ramos segna e batte un record di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è ormai il passato. Il Portogallo non ha bisogno di Cr7 per vincere e lo ha dimostrato anche nell'ultima uscita contro il Lussemburgo, dove ha trionfato per ben 9-0. Grande protagonista della sfida è certamente stato il sostituto di Cristiano (assente per squalifica) Gonçalo Ramos, che ha messo a segno una doppietta e battuto un record in media di gol. L'attaccante del Psg ha infatti gonfiato la rete per ben sei volte in un totale di 268 minuti disputati in campo. Dunque, ha una media gol di 0,75, contro lo 0,61 di Ronaldo. Il dato lascia il tempo che trova visto che il numero di presenze è del tutto differente e l'impatto mediatico dei due calciatori sulla squadra è imparagonabile. Ma alla fine questi numeri qualcosa la dicono, cioè che il Portogallo non è in cattive mani,