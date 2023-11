Portogallo, i 26 convocati di Martinez. Due arrivano dalla Serie A

Diramata questo venerdì la lista dei ventisei convocati del Portogallo. Le Nazionali torneranno in campo durante la terza settimana di novembre, con i lusitani che affronteranno Liechtenstein e Islanda, gare valide per le qualificazioni ai EURO 2024. Sfide il cui valore lascia il tempo che trova visto che la squadra guidata da C.t. Roberto Martinez si è già assicurata il primo posto del gruppo J a pieni punti. Dunque ha già strappato il pass per i prossimi Europei. Di seguito la lista, cui sono presenti anche due "italiani" che militano proprio in Serie A. Si tratta del portiere della Roma, Rui Patrício, e l'attaccante del Milan Rafael Leão.