Portogallo, Leao escluso dai convocati. Con lui anche Pepe e Semedo

L'infortunio riscontrato al Via del Mare di Lecce è un vero e proprio guaio per Rafael Leao. L'attaccante del Milan ha riscontrato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale destro e rimarrà out per più di una settimana. Per questo motivo, inoltre, non potrà rispondere alla chiamata del Portogallo che ha deciso di escluderlo dall'elenco dei convocati di C.t. Roberto Martinez. Questa la nota ufficiale: "L'attaccante di Milan ha subito un infortunio muscolare ed è stato ritenuto inadatto al doppio impegno che chiude la fase di qualificazione per l'Europeo". In questo modo il rossonero si unisce ai due compagni di Nazionale Nelson Semedo e Pepe, anch'essi infortunati e lasciati a casa. Al posto del primo è stato chiamato il terzino del Borussia Dortmund Raphael Guerrero, mentre per il secondo non ci saranno sostituti. È ancora mistero invece se qualcuno prenderà il posto di Leao.