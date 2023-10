Portogallo, Ronaldo: “Voglio tornare in finale degli Europei, anche se…”

Il fuoriclasse è parso non avere dubbi, vuole giocare EURO 2024: "Spero di esserci, per me sarebbe veramente importante. Vorrei tornare in finale"

EUROPEO: "Per quello che è successo nella mia vita... Ad oggi non mi pongo più obiettivi per il futuro. Ormai penso solo al presente, a fare del mio meglio oggi, che il mio corpo risponde e mi diverto ancora. Che sia per il club o per la Nazionale, io penso a fare gol, l'importante è goderseli". Focalizzando l'attenzione sui prossimi campionati Europei: "Spero di esserci e arrivare nuovamente in finale, come nel 2016. Certo la strada è ancora lunga, poi ho paura di riscontrare infortuni e non poter giocare l'Europeo, lo ammetto. Beh, speriamo bene" ha concluso l'attaccante al termine della sfida contro la Slovacchia, valida proprio per le qualificazioni a EURO 2024.