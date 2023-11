Psg, Zaire-Emery convocato in Nazionale. La reazione da urlo dei compagni

CONVOCAZIONE: Il Commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ne aveva parlato benissimo nei giorni scorsi e le sue percezioni non sono cambiate. Le prestazioni di Zaire-Emery in Champions hanno fatto il giro del mondo e la chiamata in Nazionale era ormai d'obbligo. Queste le parole del C.t. "Ha dimostrato che può essere e stare al più alto livello del calcio. Alla sua età, inoltre, ha messo in mostra anche una grandissima maturità che in pochi possono vantare. Davvero, mi ha dato l'impressione che in campo possa assumersi la piena responsabilità di ogni giocata". Ottenuto il record di precocità per quanto riguarda la convocazione, se il talento del Psg dovesse scendere in campo in una delle tre gare contro Scozia, Gibilterra e Grecia diventerebbe anche il più giovane della storia della Francia a debuttare. Di seguito la reazione dei compagni, tutta da godere.