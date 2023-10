Ronaldo al telefono, Dalot scherza: “Questa nuova generazione…”

Catturato mentre messaggiava con il proprio telefonino, CristianoRonaldo è stato vittima di uno scherzo da parte del compagno di Nazionale Diogo Dalot. I due si trovano insieme in ritiro per affrontare le prossime gare valide per le qualificazioni a EURO2024, precisamente contro Slovacchia e Bosnia ed Erzegovina. Concentratissimo come al solito, Cr7 è stato catturato con un fermo immagine mentre era impegnato sul proprio telefono. Così il terzino del Manchester United ha scherzato: "Questa generazione di oggi che è sempre col cellulare in mano..." ha scritto Dalot tramite profili social ufficiali. La risposta del fuoriclasse lusitano non è ancora arrivata e probabilmente non ci sarà. Ma ciò dimostra il grande rapporto tra i due, sin da quando vestivano la maglia dello United prima che Cristiano si trasferirà all'Al Nassr.