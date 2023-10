San Marino, Di Mario ai danesi: “Pensavate di fare una scampagnata?”

Non si spengono le polemiche scoppiate subito dopo il match di qualificazione agli Europei tra San Marino e la Danimarca gara vinta dagli ospiti per 2-1. A fine gara gli scandinavi si sono lamentati dell'atteggiamento aggressivo tenuto in campo dai calciatori del San Marino tornato a segnare dopo due anni. Non accadeva infatti da settembre 2021 contro la Polonia. Una rete, quella di Alessandro Golinucci, per l’occasione capitano, che ha già fatto storia. Ma si è parlato molto più degli incidenti di gara e in particolare dell'intervento di Roberto Di Mario con una ginocchiata sulla schiena di Hojlund. Un gesto, così come altri lamentati dai danesi poi a fine partita, che non è piaciuto allo stesso attaccante del Manchester United ex Atalanta: "Mi hanno preso di mira e capendo l'italiano li sentivo dire che avevano avuto l'idea di farmi male". Immediata la replica sui social dell'ex difensore della Nocerina oggi al Cosmos: "Mi sarebbe piaciuto vederti 15 anni fa quando a calcio giocavano solo gli uomini veri! Sei stato una delusione". A Cronache di Spogliatoio lo stesso Di Mario ha poi spiegato: "Siete venuti a San Marino pensando di fare una scampagnata".