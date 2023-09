Arabia Saudita, per Mancini esordio che fa già rumore: il motivo

Già prima di scendere in campo, inizia in salita l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell' Arabia Saudita. Nella serata di oggi venerdì 8 settembre, la nazionale dell'ex ct dell' Italia sfiderà la Costa Rica al St. James Park , lo stadio di proprietà del Newcastle .

Per la nazionale saudita però, quello che doveva essere uno show annunciato si è già trasformato in delusione. Come raccontato dall'Inghilterra infatti, l'arrivo dell'Arabia Saudita non ha suscitato nessun interesse da parte dei tifosi inglesi, che diserteranno l'evento.