Spagna e Brasile si affronteranno in amichevole per lotta al razzismo

Le Nazionali di Spagna e Brasile hanno comunicato l'accordo per un amichevole fuori dall'ordinario. Una sfida organizzata con l'unico obiettivo di avvicinare le due federazioni nella lotta al razzismo, con forte ricordo a quanto accaduto poche settimane fa a Vinicius jr allo stadio Mestalla di Valencia. Come riferisce il quotidiano sportivo Marca, la partita si giocherà in Spagna ma non vi sarebbe ancora una data e orario ufficiali. Tutto ciò che si sa è che si giocherà il prossimo marzo 2024, nella settimana tra il 18 e il 26. Si attendono novità.