Zeman: “Mancini ha fatto la scelta giusta, oggi il calcio è denaro”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida Perugia-Pescara, Zdenek Zeman ha parlato di uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane: Roberto Mancini C.t. dell'Arabia Saudita. L'allenatore ha lasciato l'Italia per un assegno stratosferico dei sauditi - circa 25 milioni di euro l'anno - che vogliono ricostruire la propria nazionale. Da molti criticato, Zeman è venuto in soccorso puntualizzando: "Tutti avrebbero fatto la sua stessa scelta - ha dichiarato l'allenatore del delfino -. Ormai il calcio è denaro e si va dove si può prendere di più. In quella situazione, però, possiamo rimproverargli qualcosa. Visto che ci sono le partite di qualificazione in questi giorni, ci poteva pensare prima. Perchè so che aveva offerte da altre Nazionali importanti e avrebbe potuto non aspettare l’ultimo momento. Lo dico solo per il bene del calcio italiano".