Novara-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

"Attivazione muscolare, esercitazioni atletiche e per il possesso, partitella finale. Questo il programma del sabato (ieri ndr) per la Sampdoria di Andrea Pirlo, alle prese con col preparazione pre-campionato. Al “Mugnaini” di Bogliasco è salito in visita l’azionista di maggioranza e consigliere d’amministrazione Matteo Manfredi. Domani (oggi ndr), domenica, è in agenda la rifinitura che precederà la partenza per Gozzano, sede dell’amichevole con il Novara (stadio “D’Albertas”, ore 18.30)".