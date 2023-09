Ascoli-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla

Ascoli-Palermo, le ultime

Un momento senza dubbio complicato quello per l'Ascoli di Viali, che ha conquistato tre punti nelle prime quattro partite di Serie B. Per la sfida al Palermo, i bianconeri potrebbero scendere in campo con un 4-3-2-1 con Manzari, Rodriguez e Mendes in avanti. Dall’altra parte invece, il Palermo di Corini ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, totalizzando 7 punti in tre partite. Per la gara del Cino & Lillo Del Duca di Ascoli, i rosanero potrebbero scendere in campo con il classico 4-3-3. Con Pigliacelli in porta, spazio a Ceccaroni dal primo minuto in difesa con Lucioni, Mateju e Aurelio. In avanti, il tridente potrebbe essere composto da Di Francesco, Brunori e Di Mariano.