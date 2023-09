Pisa-Bari, le probabili formazioni e dove vederla

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita di domani 16 settembre tra Pisa e Bari (in programma alle ore 14:00) potrà essere seguita in diretta tv e streaming dagli appassionati di calcio e dai tifosi delle due squadre. La gara gara, come di consueto, sarà visibile in streaming. Per vedere le immagini del match ci si può collegare da pc fisso e notebook e da smartphone o tablet a DAZN. La partita inoltre, andrà in onda anche in diretta su SKy e NOW.