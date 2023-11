Palermo, Corini: “Partita sporca, importante vincere. Su Coulibaly…”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Brescia, Eugenio Corini ha elogiato il suo Palermo che, al "Barbera", è tornato al successo grazie all'1-0 firmato da Mamadou Coulibaly. Una vittoria importante per il gruppo di Corini, che torna a muovere la classifica dopo un periodo senza risultati. In conferenza stampa, Eugenio Corini ha spiegato il proprio punto di vista sulla situazione del Palermo: "Questo è un campionato complicato e lungo. Questa partita certifica che nel primo momento di difficoltà il Palermo ha risposto presente. La squadra ha avuto i c....i forti e duri, per saper vincere partite brutte, sporche e cattive" - ha sottolineato Eugenio Corini.