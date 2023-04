Pandev: “Derby di Champions? Affascinante. Spero che…”

L'ex storico calciatore ha parlato in vista del derby di Champions League tra nerazzurri e Milan.

Doppio ex della sfida tra Inter e Lazio a San Siro, l'ex attaccante Goran Pandev ha parlato della corsa ai posti Champions ma anche del prossimo derby in semifinale ai microfoni di Inter TV.

"Tornare qui è sempre bello, ho vissuto qui tante emozioni. Speriamo di vedere una grandissima partita. Sarà una partita molto importante per l'Inter, se vuole andare in Champions oggi deve vincere. La Lazio è una grandissima squadra che sta facendo un grande campionato, con un allenatore preparato. Non sarà una partita facile, speriamo che alla fine vinca il migliore".