Piqué: “Il calcio non mi manca. Situazione economica Barcellona preoccupante ma…”

Non manca però un passaggio sul calcio attuale ed in particolare sul Barcellona: "La situazione economica è un po' preoccupante, non è delle migliori", ha ammesso l'ex difensore. "Ma siamo in buone mani. Il presidente e il suo consiglio sono coraggiosi e sanno cosa stanno facendo. Il club non è nel momento migliore diciamo che è in modalità sopravvivenza ma questo non esclude che puoi competere e vincere titoli. Economicamente non è del tutto competitivo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi".