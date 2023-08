Piqué: “Mi sarebbe piaciuto giocare in Italia. Ora porto la Kings League”

"Il 2024 sarà l'anno dell'espansione della Kings. Abbiamo analizzato attentamente quali sono i mercati prioritari per il nostro progetto di crescita e abbiamo deciso di scommettere in particolare sull'America Latina, col Messico come sede principale come avviene qui in Spagna con Barcellona, ma anche in Europa con Francia e Italia", ha detto Piqué.