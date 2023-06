Portogallo-Bosnia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bella sfida tra Portogallo e Bosnia al Da Luz per le qualificazioni ad Euro 2024. In campo alle 20:45.

Portogallo-Bosnia Erzegovina andrà in scena oggi, sabato 17 giugno 2023, alle ore 20:45 per le qualificazioni ad Euro 2024. Sede del match lo Stadio da Luz di Lisbona

Portogallo-Bosnia, le ultime

Gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 con il Portogalloal comando a punteggio pieno dopo due gare (questa è la sua terza) e soprattutto con un bottino di 10 reti segnate e zero subito. Il CT Roberto Martinez vorrà fare bene anche contro la Bosnia e per questo dovrebbe affidarsi a Rui Patricio in porta. Difesa composta da Dalot, Dias, A. Silva, Nuno Mendes. In mezzo Pereira, B. Fernandes e Palhinha. Più avanzati Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Joao Félix. Non è escluso l'utilizzo di Leao.