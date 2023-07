Portogallo-Italia U19, probabili formazioni e dove vederla in tv

L'Italia del ct Bollini arriva dal successo in semifinale contro la Spagna e potrebbe affidarsi a Mastrantonio in porta. Difesa composta da Missori, L. Dellavalle, Regonesi e Kayode. In mezzo al campo con Pisilli e Faticanti ci sarà di nuovo Ndour, di ritorno dalla squalifica. In avanti spazio a Hasa, Esposito e Vignato.