Prandelli consiglia la Juventus: “Non rinuncerei a Vlahovic per Lukaku…”

Cesare Prandelli vota Vlahovic e non Lukaku come centravanti della Juventus . L'ex mister ha parlato a La Gazzetta dello Sport sottolineando come, da parte sua, non rinuncerebbe all'attaccante serbo per fare spazio al belga ormai ex Inter.

"Rinunciare a Vlahovic per Lukaku? Assolutamente no! Lukaku mi piace, ma dal punto di vista tecnico e della prospettiva dei due giocatori, io non rinuncerei a Dusan per Romelu", ha sottolineato Prandelli. "Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile".