Pruzzo ‘snobba’ Allegri: “Ha detto no alla Roma? Meglio così perché…”

Il pensiero dell'ex attaccante anche dei giallorossi

La sconfitta pesante per 6-2 rimediata contro il Manchester United e la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbero aver segnato le sorti della Roma e soprattutto di mister Fonseca. Ne è convinto anche lo storico ex giallorosso Roberto Pruzzo che ai microfoni di Radio Radio ha detto la sua su cosa dovrebbe fare il club capitolino in visto delle prossime annate. "Se Allegri ha detto no alla Roma per il fatto della Champions, meglio così: stare sulla panchina della Roma deve essere un onore", ha detto l'ex giocatore a proposito dei rumors che vorrebbero l'ex Juventus aver rifiutato una proposta dal club della Capitale.