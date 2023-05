Quagliarella: “Spero sia settimana decisiva per la Samp. In gol da 18 stagioni una soddisfazione”

Un passaggio anche a livello personale dopo la rete segnata contro il Milan nell'ultimo turno di campionato: "Segnare per 18 stagioni di fila in A? Per me è una gran bella soddisfazione. Essere arrivati a 40 anni e continuare a giocare... Non me lo sarei aspettato dieci anni fa", ha detto Quagliarella .

Siparietto per quanto riguarda la Nazionale: "Un Quagliarella a 40 anni potrebbe servigli come dirigente o collaboratore (ride, ndr). Gli attaccanti in Italia ci sono, poi ci sono per tutti periodi migliori o peggiori in termini di gol. Non è semplice per nessuno fare l'attaccante con la maglia dell'Italia, ma quelli che ci sono hanno sicuramente le carte in regola per fare bene".