Sampdoria, Radrizzani a Bogliasco per trattativa acquisto club: “Incrociamo le dita”

Giornata che può essere importante in casa Sampdoria . Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi sono arrivati a Bogliasco , al centro sportivo Mugnaini per parlare della trattativa d'acquisto della società.

Il patron del Leeds con il fondo Aser Capital Limited e Manfredi con il fondo Gestio Capital Limited, come raccontato, hanno inviato venerdì scorso un’offerta vincolante per rilevare la società e sono in prima linea per l’acquisto del club, in concorrenza con Alessandro Barnaba.