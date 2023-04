Rafaela Pimenta: “Proseguo lavoro di Raiola. Mi davano della prostituta”

Il racconto della potente procuratrice che ha preso il comando del mondo Raiola e dei suoi assistiti.

Intervista al Corriere della Sera per Rafaela Pimenta, l'avvocato che ha preso in mano l'eredità da agente di Mino Raiola. La donna ha raccontato alcuni aspetti del suo lavoro ma anche come ha conosciuto il potente e compianto procuratore.

CON RAIOLA - "Come ci siamo conosciuti? In Brasile. Io lavoravo come avvocato nell’antitrust del presidente Fernando Henrique Cardoso. Poi un giorno il mio compagno mi chiede una mano legale per una società calcistica di Rivaldo e César Sampaio. Vado nel loro ufficio e c’è uno seduto che fumava come un matto e fa mille domande. Litighiamo, perché lui vuole saperne più di me. Passano un paio di mesi e mi richiama: vuoi lavorare con me? Non volevo, perché avevo già una bella posizione. Poi ho ceduto. E lì è cominciato tutto. Ho lasciato il Brasile e sono arrivata in Europa".

LAVORO - "Se mi sento la sua erede? Lui ha fatto scuola, è stato un rivoluzionario, ha cambiato il modo di fare l’agente, mettendo il calciatore al centro. L’ultima cosa che mi ha detto è stata: sii felice. Mi ha insegnato a dare il massimo sul lavoro, ma a non prendermi mai troppo sul serio. Sto cercando di continuare il suo lavoro, col suo spirito. Abbiamo lavorato insieme 27 anni. Eravamo diversi, una coppia di matti, ma allineati".

INSULTI - La Pimenta ha anche parlato di essere una donna in un ambiente per la maggior parte fatto di uomini: "Mi hanno insultata molte volte. In molti pensano che le donne siano inferiori: alcuni la usano come strategia, altri lo pensano davvero. Una volta in Italia un dirigente mi ha detto: 'Ma davvero sei un avvocato? Pensavo fossi una prostituta brasiliana'. Gli ho risposto: 'Se anche lo fossi, tu dovresti comunque pagare il premio al mio assistito'. Questo succedeva qualche anno fa. Per fortuna oggi le cose stanno migliorando".