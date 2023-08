Rapid Vienna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Rapid Vienna che potrebbe affidarsi in avanti a Oswald, Seidl e Grull alle spalle della punta Burgstaller. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, Vincenzo Italiano vuole fare sul serio e per questo potrebbe mandare la formazione migliore con Terracciano in porta, Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa. In mezzo Arthur con Mandragora. Ij avanti Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouamè a sostegno di Nzola. Non sono ovviamente esclusi cambi considerando, come detto in anticipo, che la Viola giocherà in campionato contro il Lecce domenica.